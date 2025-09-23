Galatasaray'dan dikkat çeken performans!

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 6 maçta 18 kez rakip ağları havalandırdı.
İlk 2 haftada Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor'u 4-0, dördüncü haftada Çaykur Rizespor'u 3-1, beşinci haftada ise ikas Eyüpspor'u ise 2-0 yendi.
Son olarak Konyaspor'u 3-1'le geçen Galatasaray, toplamda 18 gole ulaştı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 6 maçta sadece 2 gol yedi.
İlk 2 haftada Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor'u 4-0, dördüncü haftada Çaykur Rizespor'u 3-1, beşinci haftada ise ikas Eyüpspor'u ise 2-0 yendi.
Son olarak Konyaspor'u 3-1'le geçen Galatasaray, toplamda 18 gole ulaştı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 6 maçta sadece 2 gol yedi.