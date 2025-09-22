Fenerbahçe'den Amrabat kararı!

Fenerbahçe'den Real Betis'e satın alma opsiyonuyla kiralık olarak giden Sofyan Amrabat, İspanyol basınında gündem oldu.
OPSİYONLU KİRALIK
İspanyol basınında yer alan haberde, Faslı orta saha oyuncusunun, yaz transfer döneminde satın alma opsiyonuyla birlikte Fenerbahçe'den Real Betis'e kiralık olarak transfer olduğu hatırlatıldı.
Fenerbahçe'nin Amrabat'ın bonservisi için Fiorentina'ya 12 milyon euro ödediği ve sarı-lacivertlilerin, 29 yaşındaki futbolcunun bonservisi için pazarlıklara açık olduğu kaydedildi.
EN AZ 10 MİLYON EURO
Amrabat'ın bonservisi için deneyimli orta saha oyuncusunun bu sezon ortaya koyacağı performansın da önemli olduğu ancak 29 yaşındaki futbolcunun bonservisinin 10 milyon euro'nun altında olmayacağı ifade edildi.
FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ
Sofyan Amrabat, Real Betis'e transferinin ardından İspanyol ekibinde şu ana kadar 2 maçta süre buldu.
Real Betis'e opsiyonlu kiralık olarak transfer olan ve güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen Faslı futbolcunun, bonservisinin bulunduğu Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
