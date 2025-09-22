Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 5. hafta maçları oynanacak!

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 5. hafta mücadelesi, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligde 5. haftanın programı şöyle:
Salı:
16.00 Mihalıççık Belediyespor-Beşiktaş (Porsuk)
24 Eylül Çarşamba:
13.00 İstanbul Gençlikspor-Güneysuspor (Çamlıca)
14.00 Rize Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Yenişehir)
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Beşirli)
16.00 Beykoz Belediyespor-Spor Toto (Recep Şahin Köktürk)
17.00 Giresunspor-DEPSAŞ Enerji As (Hüseyin Avni Alparslan)
