22 Eylül
Galatasaray-Konyaspor
20:00
22 Eylül
SSC Napoli-Pisa
21:45
22 Eylül
Marsilya-PSG
21:00
22 Eylül
Sporting CP-Moreirense
22:15
22 Eylül
PFC Sochi-CSKA Moskova
19:00
22 Eylül
Millwall-Watford
22:00

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 5. hafta maçları oynanacak!

Hentbol Erkek Süper Ligi'nde 5. hafta salı günü oynanacak Mihalıççık Belediyespor-Beşiktaş karşılaşmasıyla birlikte başlayacak.

22 Eylül 2025 18:23
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 5. hafta maçları oynanacak!
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 5. hafta mücadelesi, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligde 5. haftanın programı şöyle:

Salı:

16.00 Mihalıççık Belediyespor-Beşiktaş (Porsuk)

24 Eylül Çarşamba:

13.00 İstanbul Gençlikspor-Güneysuspor (Çamlıca)

14.00 Rize Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Yenişehir)

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Beşirli)

16.00 Beykoz Belediyespor-Spor Toto (Recep Şahin Köktürk)

17.00 Giresunspor-DEPSAŞ Enerji As (Hüseyin Avni Alparslan)

 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
