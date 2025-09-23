22 Eylül
Galatasaray-Konyaspor
3-1
22 Eylül
SSC Napoli-Pisa
3-2
22 Eylül
Marsilya-PSG
1-0
22 Eylül
Sporting CP-Moreirense
3-0
22 Eylül
PFC Sochi-CSKA Moskova
1-3
22 Eylül
Millwall-Watford
1-0

Lucas Torreira siftah yaptı!

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Lucas Torreira, Konyaspor karşılaşmasında fileleri havalandırarak yeni sezondaki ilk golünü kaydetti.

Lucas Torreira siftah yaptı!
Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Konyaspor karşılaşmasında gol atarak bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı.

Geçen sezonu Süper Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 gol atarak kapatan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon 7. resmi maçına çıktı.

Torreira, Konyaspor müsabakanın 64. dakikasında ceza sahası dışından çıkardığı şutla takımının maçtaki 3, kendisinin ise bu sezonki ilk golünü kaydetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
