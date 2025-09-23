Lucas Torreira siftah yaptı!

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Konyaspor karşılaşmasında gol atarak bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı.
Geçen sezonu Süper Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 gol atarak kapatan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon 7. resmi maçına çıktı.
Torreira, Konyaspor müsabakanın 64. dakikasında ceza sahası dışından çıkardığı şutla takımının maçtaki 3, kendisinin ise bu sezonki ilk golünü kaydetti.
