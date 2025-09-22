22 Eylül
Gomis: "Büyük takım nasıl olur görüyorsunuz"

Galatasaray'ın eski yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis, Konyaspor maçının ardından görüşlerini paylaştı.

22 Eylül 2025 23:03
Haber: Sporx.com
Gomis: 'Büyük takım nasıl olur görüyorsunuz'
Galatasaray'da iki dönem forma giymiş ve 3 Süper Lig şampiyonluğu ile gol krallığı yaşayan Bafetimbi Gomis, Sarı-kırmızılıların Konyaspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı tribünden takip etti.

"BÜYÜK TAKIM NASIL OLUR GÖRDÜNÜZ"

Mücadelenin ardından görüşlerini paylaşan Gomis, "Şampiyonlar Ligi maçından sonra kazanmak önemliydi. Büyük takım nasıl oluyor görüyorsunuz. Galatasaray için mutluyum." dedi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
