Gomis: 'Büyük takım nasıl olur görüyorsunuz'

Galatasaray'da iki dönem forma giymiş ve 3 Süper Lig şampiyonluğu ile gol krallığı yaşayan Bafetimbi Gomis, Sarı-kırmızılıların Konyaspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı tribünden takip etti.
"BÜYÜK TAKIM NASIL OLUR GÖRDÜNÜZ"
Mücadelenin ardından görüşlerini paylaşan Gomis, "Şampiyonlar Ligi maçından sonra kazanmak önemliydi. Büyük takım nasıl oluyor görüyorsunuz. Galatasaray için mutluyum." dedi.
