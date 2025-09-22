Rooney: 'Manchester United'ı PlayStation şampiyon yaptı'

Manchester United'ın efsane isimlerinden Wayne Rooney, kulübün altın dönemindeki başarısının ilginç bir sırrını paylaştı.

Rooney, BBC'de yayınlanan The Wayne Rooney Show adlı podcast programında, takım içi iletişimin büyük ölçüde PlayStation sayesinde geliştiğini söyledi.

Rooney, takım arkadaşlarıyla birlikte özellikle SOCOM adlı askeri strateji oyununu oynadıklarını belirterek, "Gerçekten inanıyorum ki başarımızın büyük bir kısmı PSP oynamamızdan kaynaklandı. Uçakta, takım otobüsünde sürekli bu oyunu oynardık," dedi.

"TAKTİK, İLETİŞİM, DAYANIŞMA: HEPSİ PLAYSTATION'DA"

SOCOM oyununda beşe beş takımlar kurduklarını ve sürekli iletişim halinde olduklarını anlatan Rooney, "Rio Ferdinand, Michael Carrick, John O'Shea, Wes Brown… Hepimiz oyunun içindeydik. Sürekli konuşmak, taktik vermek, düşen arkadaşını canlandırmak gerekiyordu. Bu oyun sayesinde saha dışında da muhteşem bir iletişim kurduk," ifadelerini kullandı.

"OYUNDAKİ STİL, SAHADAKİNİ YANSITIYORDU"

Rooney, takım arkadaşlarının video oyunlarındaki tarzlarının, sahadaki oyun karakterleriyle birebir örtüştüğünü dile getirdi. "Michael Carrick oyunda da sakindi, sinsi hamleler yapardı. Ben ise her zaman en önde, doğrudan çatışmaya giren taraftım. Oyunda nasılsak, sahada da öyleydik," dedi.

VAN DER SAR'I ÇILDIRTAN OYUN TUTKUSU

Ancak bu tutku herkes tarafından paylaşılmıyordu. Takımın Hollandalı efsane kalecisi Edwin van der Sar, otobüste çıkan bağrışmalardan rahatsız oluyordu. Rooney, "Bazen son bir düşmanı avlamak için taktik geliştirip bağırıyorduk. Van der Sar sinirlenirdi, mümkün olduğunca bizden uzaklaşırdı," diyerek gülerek anlattı.

Wayne Rooney'nin bu açıklamaları, futbol dünyasında başarıya giden yolun sadece antrenman sahasından değil, bazen de oyun konsolundan geçtiğini gösterdi.