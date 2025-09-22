22 Eylül
Galatasaray-Konyaspor
20:00
22 Eylül
SSC Napoli-Pisa
21:45
22 Eylül
Marsilya-PSG
21:00
22 Eylül
Sporting CP-Moreirense
22:15
22 Eylül
PFC Sochi-CSKA Moskova
19:00
22 Eylül
Millwall-Watford
22:00

A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan maçı biletleri satışa çıkacak

A Milli Takım'ın 11 Ekim'de Bulgaristan ile deplasmanda oynayacağı 2026 Dünya Kupası Eleme maçı için biletler 23 Eylül Salı günü satışa çıkacak. Misafir tribün biletleri 1.750 TL'den satılacak.

22 Eylül 2025 16:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan maçı biletleri satışa çıkacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile yapacağı maçın biletleri 23 Eylül Salı günü satışa sunulacak.
 
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda TSİ 21.45'te oynanacak maçın biletleri yarın 13.00'te satışa çıkacak.
 
Karşılaşmanın misafir tribün biletleri bin 750 liradan satılacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, biletlerini www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan alabilecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
