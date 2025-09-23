22 Eylül
Galatasaray-Konyaspor
3-1
22 Eylül
SSC Napoli-Pisa
3-2
22 Eylül
Marsilya-PSG
1-0
22 Eylül
Sporting CP-Moreirense
3-0
22 Eylül
PFC Sochi-CSKA Moskova
1-3
22 Eylül
Millwall-Watford
1-0

Galatasaray, Konyaspor'a evinde yenilmedi!

Galatasaray, Süper Lig tarihinde sahasında Konyaspor ile oynadığı hiçbir karşılaşmayı kaybetmedi.

23 Eylül 2025 00:31 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2025 01:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Süper Lig tarihinde Konyaspor ile kendi evinde yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 25. lig maçından 21'ini sarı-kırmızılılar kazanırken, 4 mücadele ise berabere bitti. Yeşil-beyazlı ekip, İstanbul'da Galatasaray'ı mağlup etmeyi başaramadı.

İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 58, Konyaspor ise 17 kez gol attı. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
