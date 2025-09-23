Galatasaray, Konyaspor'a evinde yenilmedi!

Galatasaray, Süper Lig tarihinde Konyaspor ile kendi evinde yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi.
Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 25. lig maçından 21'ini sarı-kırmızılılar kazanırken, 4 mücadele ise berabere bitti. Yeşil-beyazlı ekip, İstanbul'da Galatasaray'ı mağlup etmeyi başaramadı.
İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 58, Konyaspor ise 17 kez gol attı.
