Boston Celtics, yaz döneminde kadroya kattığı Anfernee Simons konusunda aceleci bir karar almak yerine doğru zamanı beklemeyi planlıyor.Celtics, yaz dönemindeki önemli kadro düzenlemelerini büyük ölçüde tamamladı. Takım, maaş dengesini sağlamak ve rotasyonu güçlendirmek için kritik hamleler yaptı.Bu süreçte Kristaps Porzingis ve Jrue Holiday maliyet düşürme amacıyla takas edildi. Ayrıca Georges Niang de benzer finansal sebeplerle Utah Jazz'a gönderildi.Ancak kadroda hâlâ büyük bir soru işareti bulunuyor: Anfernee Simons.Holiday takasında Portland Trail Blazers'tan takıma katılan Simons'ın geleceği, henüz netlik kazanmadı. Brian Robb'un Mass Live'da aktardığına göre, Simons ile ilgili kararın hemen alınması beklenmiyor.Simons, Jayson Tatum'un aşil sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı dönemde, Boston'un skor yükünü paylaşabilecek önemli bir oyuncu olarak görülüyor.Aynı zamanda, Celtics'in Jaylen Brown, Derrick White ve Payton Pritchard üçlüsünün dışında sahip olduğu en değerli takas varlığı olarak dikkat çekiyor.Bu ikili değer — hem katkı sağlayabilecek bir oyuncu hem de önemli bir takas parçası — Celtics'in Simons konusunda acele karar almasını zorlaştırıyor.Boston, bu oyuncuyu ancak uzun vadeli şampiyonluk hedefleriyle uyumlu olacak bir plan çerçevesinde takas etmeyi düşünecek.