Atletico Madrid, Mallorca engeline takıldı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi olan Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 5. haftasında Mallorca'ya konuk oldu.
Campo de futbol Son Moix'de oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Atletico Madrid'in tek golünü 79. dakikada Conor Gallagher kaydetti. Julian Alvarez, 14. dakikada penaltı kaçırdı.
Mallorca'ya beraberliği getiren golü 85. dakikada Vedat Muriqi attı.
Kırmızı-beyazlılarda 62. dakikada oyuna dahil olan Alexander Sörloth, mücadelenin 72. dakikasında kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte puanını 6'e yükselten Atletico Madrid, 12. sıraya yükseldi. Ev sahibi Mallorca ise 2 puana çıktı ve 19. sırada kaldı.
Mallorca gelecek hafta Real Sociedad'a konuk olurken, Madrid temsilcisi Rayo Vallecano'yu evinde ağırlayacak.
