ABD Ek Vergi İndirimi: ABD Menşeli Otomobiller Hangileri?

ABD menşeli otomobillerin Türkiye pazarındaki konumu, ABD vergi indirimiyle birlikte yeniden değerlendiriliyor. Ek gümrük vergilerinin kaldırılması, bu araçların satış fiyatlarında doğrudan bir düşüş anlamına gelmese de, ithalat maliyetlerinin azalmasıyla birlikte orta vadede fiyatların daha erişilebilir hale gelmesi bekleniyor. Özellikle elektrikli araçlara olan ilginin arttığı bu dönemde, Amerikan otomobil üreticilerinin Türkiye'deki rekabet gücü yeniden şekillenebilir. Bu durum, hem sıfır araç piyasasında hem de ikinci el pazarında hareketlilik yaratabilir.

Otomotiv piyasasında taşları yerinden oynatacak yeni karar Resmî Gazete'de yayımlandı. Türkiye, bir yandan Çin'den ithal edilen otomobillere yeni ek gümrük vergileri getirirken, diğer yandan ABD'den gelen araçlara yıllardır uygulanan yüzde 60'lık ek vergiyi bir gecede kaldırdı.

Son iki yıldır sürekli artan ek vergiler Çinli markaları yeniden hedef aldı. 2023'te elektrikli otomobillere yüzde 40 ek vergi konulmuştu. Bu oran 2024'te tüm yakıt türlerine genişletildi. Yılbaşından bu yana içten yanmalı motorlu Çin araçlarına yüzde 50, elektrikli ve hibritlerine ise yüzde 40 ek vergi uygulanıyor.

Bugün açıklanan yeni düzenleme ise bu oranların üzerine "ek mali yükümlülük" getirilmesi anlamına geliyor. Yani Çin'den ithal edilen araçlar için vergiler katlanarak artacak.

2018'den bu yana uygulanan yüzde 60 ek gümrük vergisi artık tarih oldu. Böylece, Amerikan menşeli otomobillerin Türkiye pazarına yeniden dönmesinin önü açıldı. Özellikle Alman markalarının ABD'de ürettiği ama uzun süredir Türkiye'ye getirmediği modellerin geri dönebileceği konuşuluyor.

Yeni karar, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten 60 gün sonra yürürlüğe girecek. Bu süre, ithalat işlemleri başlamış araçlar için geçiş kolaylığı sağlamak amacıyla tanındı.

BYD, Chery, SAIC gibi markalar son yıllarda Türkiye'de hızla yükselirken, art arda gelen ek vergiler planlarını zora sokuyor. BYD'nin Manisa'da duyurduğu 1 milyar dolarlık fabrika yatırımının ardından yeni kararların sektörde nasıl bir yol haritası çıkaracağı merak konusu.