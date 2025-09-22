Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 22 Eylül 2025

Haber Tarihi: 22 Eylül 2025 18:03 - Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2025 18:03

Bugün (22 Eylül) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 22 Eylül maç takvimi

22 Eylül Pazartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 22 Eylül Pazartesi günün maçları listesi...
22 EYLÜL GÜNÜN MAÇLARI

Trendyol Süper Lig

20.00 Galatasaray-Tümosan Konyaspor (beIN Sports 1)

İtalya Serie A

21.45 Napoli-Pisa

Fransa Ligue 1

21.00 Marsilya-PSG

Gündem

