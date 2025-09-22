Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 22 Eylül 2025

22 Eylül Pazartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 22 Eylül Pazartesi günün maçları listesi...22 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 22 Eylül maç takvimi