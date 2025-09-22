22 Eylül
Galatasaray-Konyaspor
20:00
22 Eylül
SSC Napoli-Pisa
21:45
22 Eylül
Marsilya-PSG
21:00
22 Eylül
Sporting CP-Moreirense
22:15
22 Eylül
PFC Sochi-CSKA Moskova
19:00
22 Eylül
Millwall-Watford
22:00

Söke 1970 SK'da ilk galibiyet sevinci

Söke 1970, Eskişehir Anadoluspor'u 3-0 mağlup ederek namağlup serisini sürdürdü ve Play-Off hattına yaklaştı.

calendar 22 Eylül 2025 16:29
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Eskişehir Anadoluspor'u 3-0 yenerek 3'üncü haftada galibiyetle tanışan Söke 1970, oynadığı 3 maçta 5 puana ulaşarak Play-Off hattına yaklaştı.

Rakibini Kubilay, Cengizhan ve Rüştü'nün golleriyle dize getiren 7'nci sıradaki Aydın temsilcisi yoluna namağlup devam etti.

Kulüp Başkanı Mahmut Gözüaçık, "Bu güzide kulübün hem sportif hem de idari anlamda güzel günlere ulaşması yolunda bizi bağrına basan Söke halkının desteği son derece önemli. İyi ki varsınız. Bundan sonra da her iç saha maçımızda değerli desteklerinizi bekliyoruz" dedi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
