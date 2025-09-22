Bir NBA yöneticisi, Miami Heat başkanı Pat Riley'nin, yıldız oyuncu Andrew Wiggins'i Los Angeles Lakers'a takas etme ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi.Lakers Daily'ye konuşan yönetici, şunları dile getirdi:Lakers, kadrosunu güçlendirmek için farklı opsiyonları araştırıyor ve Wiggins bu süreçte potansiyel hedeflerden biri haline geldi. NBA insider'ı Marc Stein, Los Angeles'ın artık şampiyonluk penceresini genişletmek adına uzun vadeli kontratları kabul etmeye daha açık olduğunu rapor etti.30 yaşındaki Wiggins, Şubat ayında beş takımlı bir takas sonucunda Miami Heat kadrosuna katıldı. Bu takasta Jimmy Butler, Golden State Warriors'a geçmişti. Heat formasıyla çıktığı maçlarda Wiggins, 19.0 sayı, 4.2 ribaund, 3.3 asist ortalamaları yakaladı ve %45.8 saha içi, %36.0 üçlük yüzdeleriyle oynadı.Los Angeles, yaz döneminde önemli hamleler yaptı. Luka Doncic ile üç yıllık, 165 milyon dolarlık maksimum uzatma sözleşmesi imzalandı. Ayrıca Deandre Ayton, Marcus Smart ve Jake LaRavia kadroya katıldı. LeBron James'in kontratının son yılına girmesiyle Lakers yönetimi, şampiyonluk ihtimalini güçlendirecek takas fırsatlarını değerlendiriyor.Lakers'ın kanat rotasyonunda Austin Reaves, Rui Hachimura ve Dalton Knecht yer alıyor. Ancak Wiggins'in savunma çeşitliliği ve playoff tecrübesi, Batı Konferansı'ndaki sert rekabet ortamında takıma istikrar sağlayabilir.Miami Heat ise 2025 playoff'larının ilk turunda elenmesinin ardından kadrosu ile ilgili önemli kararlar almak zorunda. Wiggins'i, takıma katıldıktan kısa bir süre sonra elden çıkarıp çıkarmayacakları ise belirsizliğini koruyor.Wiggins, 11 yıllık NBA kariyerinde 18.5 sayı, 4.5 ribaund, 2.3 asist ortalamaları yakaladı. 2022 yılında All-Star seçildi ve aynı yıl Golden State'in şampiyonluk yolculuğunda kritik bir rol oynadı.NBA takas dönemi 5 Şubat'ta sona erecek. Bu süreç, Lakers'a Miami'nin durumunu takip etmek için zaman tanıyacak. Ancak kaynaklar, Riley'nin geçmişte LeBron ile yaşadığı gerginliklerin, bu takası gerçekleştirme isteğini azaltabileceğini belirtiyor.