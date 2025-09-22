22 Eylül
Galatasaray-Konyaspor
3-1
22 Eylül
SSC Napoli-Pisa
0-025'
22 Eylül
Marsilya-PSG
1-054'
22 Eylül
Sporting CP-Moreirense
22:15
22 Eylül
PFC Sochi-CSKA Moskova
1-3
22 Eylül
Millwall-Watford
1-013'

Altay'da Yusuf Şimşek dönemi

Altay, teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek'in getirildiğini açıkladı.

22 Eylül 2025 21:42
Altay'da Yusuf Şimşek dönemi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek getirildi.

Kulüp tesislerinde yönetimin başında yer alan Sinan Kanlı ile bir araya gelen tecrübeli teknik adam siyah-beyazlılarla el sıkıştı.

Ligde 3 maçta 1 puan toplayan İzmir temsilcisinde Ramazan Kurşunlu'nun yerine göreve gelen Şimşek, kulüpte ikinci kez teknik adam olarak çalışacak.


Sinan Kanlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulübümüzün A Takım teknik direktörlüğü için bugün futbol dünyamızın en yetenekli en önemli figürlerinden Yusuf Şimşek hocamızla bir araya geldik ve anlaştık. Yeni dönemde yükselen hedeflere birlikte yürüyeceğiz. Camiamıza hayırlı olsun. Hoş geldin Yusuf Hocam" ifadelerine yer verildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
