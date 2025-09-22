22 Eylül
Galatasaray-Konyaspor
1-031'
22 Eylül
SSC Napoli-Pisa
21:45
22 Eylül
Marsilya-PSG
21:00
22 Eylül
Sporting CP-Moreirense
22:15
22 Eylül
PFC Sochi-CSKA Moskova
1-270'
22 Eylül
Millwall-Watford
22:00

Beşiktaş'tan Sadettin Saran'a tebrik!

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe'de Ali Koç yerine başkanlığa seçilen Sadettin Saran'ı tebrik etti.

22 Eylül 2025 19:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan Sadettin Saran'a tebrik!
Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe Kulübünde başkanlığa seçilen Sadettin Saran'ı tebrik etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Fenerbahçe Spor Kulübünün başkanlığına seçilen Sayın Sadettin Saran'ı tebrik eder, bu seçimin Türk sporu için hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de seçimin ardından Sadettin Saran'ı telefonla arayıp tebrik etmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 16 1 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 9 5 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
