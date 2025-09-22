Markus Gisdol: 'Beşiktaş, ligin en önemli takımlarından biri'

Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın erteleme maçında 24 Eylül Çarşamba günü Beşiktaş'ı konuk edecek Zecorner Kayserispor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.Teknik direktör Markus Gisdol, yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, basına açık gerçekleştirildi.Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Gisdol, Antalyaspor karşısında son dakikada kazandıkları puandan dolayı mutlu olduğunu ve takım için önemli bir puan alındığını söyledi.Beşiktaş maçına hazırlandıklarını ve bu karşılaşmada 8 oyuncudan eksik sahaya çıkacaklarını belirten Gisdol,dedi.Puan olarak ligde istediği durumda olmamasına rağmen Beşiktaş'ın Türkiye'nin en güçlü takımlarından biri olduğunu ifade eden Gisdol, şunları kaydetti:Sarı-kırmızılı kulübün Portekizli oyuncusu Miguel Cardoso da her maça aynı ciddiyetle hazırlanarak galibiyet için çıktıklarını söyledi.Beşiktaş'ın gücünün farkında olduklarını dile getiren Cardoso,diye konuştu.