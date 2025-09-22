Galatasaray - Konyaspor maçı canlı izle şifresiz izle

Haber Tarihi: 22 Eylül 2025 19:26 - Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2025 19:26

Galatasaray Konyaspor maçı bein sports canlı yayın izle | Galatasaray - Konyaspor maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak bein Sports'tan canlı izlenebilecek olan Galatasaray - Konyaspor maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray - Konyaspor maçı canlı izleme detayları

Galatasaray Konyaspor maçı şifresiz beIN Sports donmadan izle! Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Tümosan Konyaspor RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri... GALATASARAY KONYASPOR MAÇI CANLI, TIKLA




GALATASARAY KONYASPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Galatasaray ile Tümosan Konyaspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, GALATASARAY KONYASPOR MAÇINI CANLI DİNLE

GALATASARAY KONYASPOR BEIN SPORTS HABER İZLE



GALATASARAY KONYASPOR SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?


Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Ali Şansalan oturacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayımlanacak

GALATASARAY KONYASPOR MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Galatasaray, Süper Lig'de sezona 5'te 5 yaparak başladı. Sarı-kırmızılı takım, haftaya 15 puanla lider girdi. Bir maçı eksik Konyaspor ise 2 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış, Icardi



Tümosan Konyaspor: Deniz, Andzouana, Adil, Uğurcan, Guilherme, Bazoer, Ndao, Bjorlo, Melih, Bardhi, Umut



15 gol attı, 1 gol yedi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 5 maçta 15 kez rakip ağları havalandırdı. İlk 2 haftada Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor'u 4-0, dördüncü haftada da Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Son olarak Eyüpspor'u 2-0 yenen Galatasaray, toplamda 15 gole ulaştı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 5 maçta sadece Çaykur Rizespor'dan 1 gol yedi.

RAMS Park'taki son 20 lig maçında yenilmedi

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 20 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisini 1-0 kaybeden Galatasaray, geçen sezondan itibaren ise RAMS Park'ta çıktığı 20 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 17 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, ligde çıktığı son 20 iç saha maçında 52 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 16 gol gördü.

Icardi, 137 dakikada 3 gol attı

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig'de görev aldığı 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı. Süper Lig'in ilk beş haftasında Fatih Karagümrük, Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşısında oyuna sonradan dahil olan ve Eyüpspor karşısında da ilk 11'de başlayan Icardi, ligde toplam 137 dakika süre aldı. Söz konusu maçlarda rakiplerinin ağlarını 3 kez havalandıran Icardi, böylece ligde görev aldığı her 45 dakikada bir gol atmış oldu.

49. Randevu

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de 49. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 48 maçta sarı-kırmızılılar 35, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 92 golüne, Konya temsilcisi 32 golle karşılık verdi.

İstanbul'da rakibine maç kaybetmedi

Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 24 lig maçından 20'sini sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi. İstanbul'da ev sahibi ekip 55, konuk takım ise 16 gol attı.

En farklı skorlu galibiyetler

İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti. Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0, diğer iki maçı ise 2-1 ve 4-3'lük skorla kazandı.

 

