Hacıosmanoğlu'ndan Arda Kardeşler'e: 'As düdüğünü!'

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında oynanan mücadele, hakem Arda Kardeşler'in tartışmalı kararıyla gündeme oturdu.
Mücadelede düdük çalan Arda Kardeşler, maçın en çok konuşulan ismi oldu. 65. dakikada kazanılan faul sonrası oyunun hızla başlamasına izin veren Kardeşler, birkaç saniye içinde Bordo-Mavililer net gol fırsatına yaklaşırken düdüğünü çalıp atışı tekrarlattı.
"HAKEMLİĞİ BİTMİŞTİR"
Bu karar sonrası taraftarların ve camianın tepkisi büyürken, Başkan Ertuğrul Doğan canlı yayında "Bu arkadaşımızın hakemliği bitmiştir! Bu kadar da değil artık. Yeter ya! Bu art niyetle ilgili net bir karar verilmiyorsa o zaman başka konuşacağız. Ekranlara net yakalanan, böylesine ahlaksızca bir duruş görülmemiştir" ifadelerini kullandı.
"BU HATA DEĞİL, BEDELİ DE AĞIRDIR!"
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ise tepkisini çok daha sert dile getirerek, "Bu hata değil, bedeli de ağırdır! Hayatımda böyle bir şey görmedim. Pozisyonu tekrar tekrar izliyorum. Serbest vuruşla oyun başlıyor ve hakem de rakip yarı sahaya doğru yürüyor, sağda bomboş bir oyuncu görüyor, soldan gideni görüyor. Burada durup düdük çalıyorsanız, bu hakem hatası değildir! Gereğini fazlasıyla yapacağım" sözleriyle çıkış yaptı.
"DÜDÜĞÜNÜ AS ARDA"
Hacıosmanoğlu, bugün Riva'da Arda Kardeşler ile bir araya geldi.
Fırat Aydınus'un aktardığı bilgiye göre; Görüşmede Arda Kardeşler'e hakemlik kariyerini kendi isteği ve kararıyla bitirmesi yönünde talepte bulunuldu.
NET CEVAP VERMEDİ
Arda Kardeşler, görüşmede Hacıosmanoğlu'na net bir cevap vermedi.
DÜDÜK ASMAZSA GÖREV VERİLMEYECEK
TFF'nin Arda Kardeşler'den cevap gelene kadar maçlarda görev vermeme kararı aldığı da öğrenildi.
