22 Eylül
Galatasaray-Konyaspor
20:00
22 Eylül
SSC Napoli-Pisa
21:45
22 Eylül
Marsilya-PSG
21:00
22 Eylül
Sporting CP-Moreirense
22:15
22 Eylül
PFC Sochi-CSKA Moskova
19:00
22 Eylül
Millwall-Watford
22:00

Anthony Davis, göz ameliyatı sonrası Mavericks antrenmanına döndü

Dallas Mavericks yıldızı Anthony Davis, temmuz ayında geçirdiği göz ameliyatının ardından ilk kez tam kapsamlı antrenmana katıldı.

22 Eylül 2025 16:35
Haber: Sporx.com dış haberler






NBA insider'ı Marc Stein, Davis'in bu hafta 5'e 5 antrenmanlara katıldığını ve ameliyat sonrası ilk kez maç temposunda çalıştığını bildirdi. Bu gelişme, yıldız oyuncunun hazırlık maçlarında forma giymeye yaklaşması anlamına geliyor.

Davis'in Dallas macerası, Şubat ayında Los Angeles Lakers ile yapılan tarihi takas ile başlamıştı. Bu takas, Luka Doncic'in Lakers'a gitmesi, Davis, Max Christie ve draft haklarının Mavericks'e geçmesiyle NBA tarihinin en dikkat çekici hamlelerinden biri olmuştu.


All-Star uzun, Dallas'taki ilk maçında Houston Rockets'a karşı 26 sayı, 16 ribaund, 7 asist ile galibiyet getirmişti. Ancak sezonun geri kalanında sakatlık sorunlarıyla boğuştu.

Mart ayında yaşadığı adduktor zorlanması nedeniyle 18 maç kaçırdı. Nisan'da göz sakatlığı ile mücadele etmesine rağmen, Atlanta Hawks'a karşı 34 sayı, 15 ribaund ve Toronto Raptors'a karşı 7 blok ile triple-double yaptığı unutulmaz performanslar sergiledi.

Dallas Mavericks, play-in turnuvasında Memphis Grizzlies'e elendi. Davis, bu maçta 40 sayı üretmesine rağmen takımını tur atlatamadı.
Mavericks yönetimi, 2025-26 sezonu öncesinde Davis'in sağlığını en büyük öncelik olarak belirledi.

Davis, 12 yıllık kariyerinde 24.1 sayı, 10.7 ribaund, 2.3 blok ortalamaları yakaladı ve yedi kez All-Star seçildi. Sağlıklı kalabilmesi, Dallas'ın Batı Konferansı'ndaki başarı yolculuğunda kritik bir rol oynayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
