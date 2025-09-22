Dallas Mavericks yıldızı Anthony Davis, temmuz ayında geçirdiği göz ameliyatının ardından ilk kez tam kapsamlı antrenmana katıldı.NBA insider'ı Marc Stein, Davis'in bu hafta 5'e 5 antrenmanlara katıldığını ve ameliyat sonrası ilk kez maç temposunda çalıştığını bildirdi. Bu gelişme, yıldız oyuncunun hazırlık maçlarında forma giymeye yaklaşması anlamına geliyor.Davis'in Dallas macerası, Şubat ayında Los Angeles Lakers ile yapılan tarihi takas ile başlamıştı. Bu takas, Luka Doncic'in Lakers'a gitmesi, Davis, Max Christie ve draft haklarının Mavericks'e geçmesiyle NBA tarihinin en dikkat çekici hamlelerinden biri olmuştu.All-Star uzun, Dallas'taki ilk maçında Houston Rockets'a karşı 26 sayı, 16 ribaund, 7 asist ile galibiyet getirmişti. Ancak sezonun geri kalanında sakatlık sorunlarıyla boğuştu.Mart ayında yaşadığı adduktor zorlanması nedeniyle 18 maç kaçırdı. Nisan'da göz sakatlığı ile mücadele etmesine rağmen, Atlanta Hawks'a karşı 34 sayı, 15 ribaund ve Toronto Raptors'a karşı 7 blok ile triple-double yaptığı unutulmaz performanslar sergiledi.Dallas Mavericks, play-in turnuvasında Memphis Grizzlies'e elendi. Davis, bu maçta 40 sayı üretmesine rağmen takımını tur atlatamadı.Mavericks yönetimi, 2025-26 sezonu öncesinde Davis'in sağlığını en büyük öncelik olarak belirledi.Davis, 12 yıllık kariyerinde 24.1 sayı, 10.7 ribaund, 2.3 blok ortalamaları yakaladı ve yedi kez All-Star seçildi. Sağlıklı kalabilmesi, Dallas'ın Batı Konferansı'ndaki başarı yolculuğunda kritik bir rol oynayacak.