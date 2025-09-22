22 Eylül
Galatasaray-Konyaspor
3-1
22 Eylül
SSC Napoli-Pisa
3-2
22 Eylül
Marsilya-PSG
1-0
22 Eylül
Sporting CP-Moreirense
0-072'
22 Eylül
PFC Sochi-CSKA Moskova
1-3
22 Eylül
Millwall-Watford
1-090'

Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Victor Osimhen'in durumuyla ilgili konuştu.

calendar 22 Eylül 2025 23:18 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2025 23:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor galibiyetinin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, sakatlığı nedeniyle son maçlarda forma giyemeyen Victor Osimhen ile ilgili gelen soruya da cevap verdi.

Başarılı teknik adam, "Victor Osimhen'in bugün kontrolleri yapıldı. Dün yapılan antrenmanda yer aldı. Ufak ağrıları devam ediyor. Bunları tolere edip oynaması halinde bir sonraki maç takımla olacağını umut ediyoruz. Alanya maçında kadroda olmasını umut ediyoruz. Antrenmanlarda deneyeceğiz. Liverpool maçında da sahada olmasını bekliyoruz." dedi.

Galatasaray'da bu sezon 3 maçta süre bulan Victor Osimhen, 2 kez ağları havalandırdı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.