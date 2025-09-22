Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor galibiyetinin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Okan Buruk, sakatlığı nedeniyle son maçlarda forma giyemeyen Victor Osimhen ile ilgili gelen soruya da cevap verdi.
Başarılı teknik adam, "Victor Osimhen'in bugün kontrolleri yapıldı. Dün yapılan antrenmanda yer aldı. Ufak ağrıları devam ediyor. Bunları tolere edip oynaması halinde bir sonraki maç takımla olacağını umut ediyoruz. Alanya maçında kadroda olmasını umut ediyoruz. Antrenmanlarda deneyeceğiz. Liverpool maçında da sahada olmasını bekliyoruz." dedi.
Galatasaray'da bu sezon 3 maçta süre bulan Victor Osimhen, 2 kez ağları havalandırdı.
