Singo: 'Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü'

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, evinde Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Sarı-kırmızılıların genç stoperi Wilfried Singo, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları maçın telafisini gösterdiklerini belirten Singo, "Bu akşamdan çok memnunum. Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir maç oynadık ama bu akşam telafisini gösterdik. Takımdan memnunum. Çalışmaya devam edeceğiz ve bunun üzerine çıkacağız." dedi.
Türkiye'deki en büyük kulübün Galatasaray olduğunu ifade eden 24 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü. Daha önce burada ağabeylerim de oynadı, onların tavsiyelerini de dinledim. Çok mutluyum burada olmaktan. " ifadelerini kullandı.
Singo, oynadığı pozisyon hakkında şu sözleri sarf etti:
"Benim için önemli olan hocanın tercihi. Benim için önemli olan takıma yardımcı olmak ve takıma en iyisini verebilmek."
"İYİ OYNADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"
Flaş röportajın ardından basın mensuplarına konuşan Wilfried Singo, "Hafta içinde yaptığımız zor bir maç oldu. Bugün de iyi bir sonuç almak istiyorduk ve bunu da sağladığımızı düşünüyorum. Abdülkerim ile iyi bir ikili oluşturduğumuzu düşünüyorum. Takım olarak, genel olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum." dedi.
Wilfried Singo, "Oynadığım pozisyonla ilgili tercihim yok. Burada hoca ne derse, ona göre oynadım. Ben sadece takıma yardım etmek istiyorum." dedi.
ADAPTASYONU
Galatasaray'a adaptasyon sürecinin iyi geçtiğini söyleyen Fildişili savunma oyuncusu, "Takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı, uzun yıllardır buradaymışım gibi." sözlerini sarf etti.
BONSERVİS BEDELİ
"Galatasaray tarihinin en pahalı transferlerinden biri, bu üzerinde baskı yaratıyor mu?" sorusuna cevap veren Singo, "Hayır. Herhangi bir baskı oluşturmuyor. Benim için önemli olan sahada performans göstermek ve takımın performansı. Transfer dediğimiz şey rakamlardan oluşan bir süreç. İleride daha iyi olacağım. yanıtını verdi.
Wilfried Singo, "Fiziğin çok iyi, yanına gelen hep yerde ama sen hep ayaktasın. Bu güç genetik mi yoksa bunu kazanmak için çaba mı sarf ettin?" sorusunun ardından, "Doğal olarak gelişen bir süreç, tabii çalışmanız da lazım. Çalışmamın da meyvesi bu. Fiziksel olarak iyi forvetler olabilir ama siz çalıştıktan sonra gerisi geliyor." dedi.
