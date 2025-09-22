Galatasaray'da Davinson Sanchez ilk kez yedek!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Konyaspor'u ağırlayacak. Galatasaray'ın açıklanan ilk 11'inde bir detay dikkat çekti.
İLK KEZ YEDEK
Sarı-kırmızılılarda bu sezon oynanan tüm karşılaşmalara ilk 11'de başlayan Davinson Sanchez, mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 6 karşılaşmada forma giyen 29 yaşındaki stoper, 1 gol kaydetti.
