22 Eylül
Galatasaray-Konyaspor
1-031'
22 Eylül
SSC Napoli-Pisa
21:45
22 Eylül
Marsilya-PSG
21:00
22 Eylül
Sporting CP-Moreirense
22:15
22 Eylül
PFC Sochi-CSKA Moskova
1-270'
22 Eylül
Millwall-Watford
22:00

Galatasaray'da Davinson Sanchez ilk kez yedek!

Galatasaray'da Davinson Sanchez, bu sezon ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başlamadı.

calendar 22 Eylül 2025 19:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Davinson Sanchez ilk kez yedek!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Konyaspor'u ağırlayacak. Galatasaray'ın açıklanan ilk 11'inde bir detay dikkat çekti.

İLK KEZ YEDEK

Sarı-kırmızılılarda bu sezon oynanan tüm karşılaşmalara ilk 11'de başlayan Davinson Sanchez, mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 6 karşılaşmada forma giyen 29 yaşındaki stoper, 1 gol kaydetti.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 16 1 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 9 5 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.