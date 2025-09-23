22 Eylül
Galatasaray-Konyaspor
3-1
22 Eylül
SSC Napoli-Pisa
3-2
22 Eylül
Marsilya-PSG
1-0
22 Eylül
Sporting CP-Moreirense
3-0
22 Eylül
PFC Sochi-CSKA Moskova
1-3
22 Eylül
Millwall-Watford
1-0

Uğurcan Çakır, Galatasaray'a hayat verdi!

Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, Konyaspor karşısında yaptığı kurtarışlarla maça damgasını vurdu.

calendar 23 Eylül 2025 00:25 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2025 00:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Uğurcan Çakır, Galatasaray'a hayat verdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, evinde Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların milli kalecisi Uğurcan Çakır, skor 3-1'ken yaptığı kurtarışlarla farkın daha da azalmasına engel oldu.

Müsabakanın 82. dakikasında Pedrinho'nun şutunda topu kornere çelen Uğurcan, 83. dakikada Uğurcan Yazğılı'nın, 84. dakikasında ise Tunahan Taşçı'nın şutlarında gole izin vermedi.

Takımının baskı yediği anlarda farkın erimesinin önüne geçen tecrübeli file bekçisi, 2 farklı galibiyette önemli pay sahibi oldu. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.