Uğurcan Çakır, Galatasaray'a hayat verdi!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, evinde Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Sarı-kırmızılıların milli kalecisi Uğurcan Çakır, skor 3-1'ken yaptığı kurtarışlarla farkın daha da azalmasına engel oldu.
Müsabakanın 82. dakikasında Pedrinho'nun şutunda topu kornere çelen Uğurcan, 83. dakikada Uğurcan Yazğılı'nın, 84. dakikasında ise Tunahan Taşçı'nın şutlarında gole izin vermedi.
Takımının baskı yediği anlarda farkın erimesinin önüne geçen tecrübeli file bekçisi, 2 farklı galibiyette önemli pay sahibi oldu.
