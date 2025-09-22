Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Konyaspor'u konuk etti. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray, 3-1 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Yunus Akgün, 45+1. dakikada Mauro Icardi ve 64. dakikada Lucas Torreira kaydetti.
Konyaspor'un tek golünü 80. dakikada Umut Nayir kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligdeki galibiyet serisini 6 maça yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Konyaspor, tek maç eksiğiyle 7 puan ile 9. sırada yer aldı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile olan puan farkını 6'ya, 2 maçı eksik olan Beşiktaş ile ise 12'ye çıkardı.
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Konyaspor, Başakşehir'i konuk edecek.
OKAN BURUK'UN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.
Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta yapılan maça Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi'den oluşan 11'le mücadele etti.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Arda Ünyay, Mario Lemina yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildikleri maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. Buruk, sol bek Eren'i kadroya almazken stoper Sanchez ile orta saha oyuncusu Lemina'yı yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Abdülkerim, Jakobs ve Icardi'yi ilk 11'de sahaya sürdü.
SANCHEZ 21 MAÇ SONRA YEDEKTE
Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, 21 maç sonra yedek kulübesinde oturdu.
Son olarak geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda TÜMOSAN Konyaspor ile yapılan grup maçında yedek oturan Sanchez, sonrasındaki 21 resmi müsabakaya ilk 11'de başladı.
Tecrübeli savunma oyuncusu, 27 Şubat 2025'te 0-0 sona eren müsabakadan sonra ilk kez takım arkadaşlarını kulübeden destekledi.
ICARDI VE ABDULKERİM 11'E DÖNDÜ
Okan Buruk, Mauro Icardi ile Abdülkerim Bardakcı'yı bir maç aradan sonra ilk 11'de görevlendirdi.
Süper Lig'in 5. haftasındaki ikas Eyüpspor müsabakasının başlangıç kadrosunda yer alan iki futbolcu, Eintracht Frankfurt karşılaşmasında yedek oturdu. Buruk, Icardi ve Abdülkerim'i bir maç aradan sonra 11'e yazdı.
GOMIS TRİBÜNDE
Galatasaray'ın eski golcülerinden Bafetimbi Gomis, karşılaşmayı statta izledi.
Sarı-kırmızılı formayı 2017-2018 ve 2022-2023 sezonlarında terleten Fransız santrfor, müsabakayı RAMS Park'ta takip etti. Galatasaray taraftarı, yıldız golcüye büyük ilgi ve sevgi gösterdi.
KONYASPOR'DA İKİ DEĞİŞİKLİK
TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Süper Lig'in 5. haftasında 2-1 kaybettikleri Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.
Tecrübeli teknik adam, takımını Galatasaray karşılaşmasına Deniz Ertaş, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Enis Bardhi, Marko Jevtovic, Alassane Ndao, Umut Nayir, Yhoan Andzouana, Jackson Muleka ve Melih İbrahimoğlu 11'i ile çıkardı.
Yeşil-beyazlı ekibin yedek kulübesinde Bahadır Han Güngördü, Yasir Subaşı, Tunahan Taşçı, Pedro Henrique, Marius Stefanescu, Josip Calusic, Melih Bostan, Riechedly Bazoer, Jinho Jo, Morten Bjorlo yer aldı.
Recep Uçar, Alanyaspor maçında 11 başlattığı Bazoer ile Bjorlo'yu yedeğe çekerken bu oyuncuların yerine Jevtovic ile Muleka'yı oynattı.
İLK TEHLİKE GALATASARAY'DAN!
Karşılaşmanın 12. dakikadasında Galatasaray hücumunda Jakobs'un rakip ceza sahasına ortasında Icardi'nin kafa vuruşu yandan auta çıktı.
YUNUS AKGÜN, GALATASARAY'I ÖNE GEÇİRDİ
Uğurcan'ın uzun pasıyla başlayan Galatasaray atağında Barış Alper topu rakip ceza sahasına taşıyıp şutunu çekti, kaleci Deniz Ertaş'tan dönen topta Yunus önce rakibini çalımlayıp ardından şutunu çekti ve Galatasaray'ı 23. dakikada öne geçirdi.
SALLAI, KALECİYE TAKILDI
Galatasaray'da Sane'nin 38. dakikadaki ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Sallai'nin şutu kaleciden döndü.
KONYASPOR, GOLE YAKLAŞTI
Mücadelenin 40. dakikasında sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Ndao'nun ortasında ön direğe hareketlenen Umut Nayir topa istediği gibi vuramadı ve top yandan dışarı gitti.
ICARDI, FARKI 2'YE ÇIKARDI!
45+1. dakikada Galatasaray atağında Yunus Akgün'ün pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Icardi, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.
TORREIRA, UZAKLARDAN GOLÜ BULUYOR
Galatasaray'da Lucas Torreira, 64. dakikada ceza yayına doğru sokulup uzak köşeye sert vurdu ve topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu.
OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK
Karşılaşmada dakikalar 68'i gösterirken Okan Buruk 3 değişiklik birden yaptı. Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün, Torreira ve Jakobs oyundan alınırken, yerlerine Lemina, Sara ve Davinson Sanchez oyuna dahil oldu.
UĞURCAN, GOLE İZİN VERMEDİ
Konyaspor'da Muleka 73. dakikada ceza alanına girmeden yakın köşeye sert bir şut çekti. Gelen şutu kaleci Uğurcan Çakı kornere çeldi.
GALATASARAY'DA 2 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray'da dakikalar 74'ü gösterirken Barış Alper ve İlkay Gündoğan oyundan çıkarken Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan oyuna dahil oldu.
KONYASPOR, FARKI 2'YE İNDİRDİ
Konyaspor atağında 80. dakikada ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Umut Nayir sol alt köşeye vurduğu şut ile topu ağlara gönderdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
12. dakikada İlkay Gündoğan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Jakobs'un ortasında Icardi, penaltı noktası civarından meşin yuvarlağa kafa vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
22. dakikada Guilherme'in soldan arka direğe ortasında Muleka'nın vuruşunda, top üstten auta gitti.
23. dakikada Galatasaray öne geçti. Uğurcan Çakır'ın attığı uzun pasla savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazdan çektiği şutta topu kaleci Deniz Ertaş kurtardı. Dönen topu penaltı noktası civarında önünde bulan Yunus Akgün'ün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
38. dakikada Sane'nin ara pasında savunma arkasına sarkan Sallai'nin ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Deniz Ertaş topu kurtardı.
45+1. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşarak ceza sahasına sokulan Barış Alper, yerden pasını penaltı noktası gerisindeki Yunus Akgün'e aktardı. Genç oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazına pasında topla buluşan Icardi, uygun durumda çaprazdan düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0
Sarı-kırmızılı ekip, devre arasına 2-0 önde girdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...
48. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda, kaleci Deniz Ertaş topu direk dibinden kurtardı.
49. dakikada Sallai'nin yaklaşık 35 metreden şutunda, Deniz Ertaş'ın elinden kaçırdığı meşin yuvarlak kornere gitti.
64. dakikada Galatasaray aradaki farkı 3'e çıkardı. Sallai'nin sağ taraftan kullandığı taç atışı sonrası topla buluşan Torreira'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şutta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0
73. dakikada Tunahan Taşçı'nın pasıyla topla buluşan Muleka'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı yakın direkten kornere gönderdi.
80. dakikada Konyaspor, farkı 2'ye indirdi. Tunahan Taşçı'nın topuk pasıyla ceza yayında topla buluşan Umut Nayir, Abdülkerim Bardakcı'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahası ön çizgisinde yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 3-1
82. dakikada Bjorla'nın pasında sol kanatta topla buluşan Pedrinho'nun ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.
83. dakikada sol taraftan kullanılan korner sonrasında Galatasaray savunmasından seken topu ceza sahası içi sol çaprazında önünde bulan Uğurcan Yazğılı'nın vuruşunda, kaleci Uğurcan sağına yatarak meşin yuvarlağı kurtardı.
84. dakikada Bardhi'nin sağ taraftan kullandığı kornerde topla buluşan Tunahan Taşçı, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti ancak kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı çeldi.
Sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 3-1 kazandı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Singo, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 69 Sanchez), Torreira (Dk. 68 Lemina), İlkay Gündoğan (Dk. 75 Berkan Kutlu), Sane, Yunus Akgün (Dk. 68 Sara), Barış Alper Yılmaz (Dk. 74 Kaan Ayhan), Icardi
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic (Dk. 81 Bjorlo), Ndao (Dk. 46 Tunahan Taşçı), Melih İbrahimoğlu (Dk. 69 Jin-Ho), Bardhi (Dk. 88 Stefanescu), Muleka (Dk. 81 Pedrinho), Umut Nayir
Goller: Dk. 23 Yunus Akgün, Dk. 45+1 Icardi, Dk. 64 Torreira (Galatasaray), Dk. 80 Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kart: Dk. 4 Torreira (Galatasaray)
