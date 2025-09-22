Milli masa tenisçi Görkem Öçal, Romanya'ya dünya şampiyonluğu hedefiyle gidecek

Masa tenisinde başarılı bir sezon geçiren 14 yaşındaki milli sporcu Görkem Öçal,Romanya'da 23 Kasım'da başlayacak Uluslararası MasaTenisi Federasyonu (ITTF) Dünya Gençler Şampiyonası'na bireysel ve takım müsabakalarında şampiyon olma hedefiyle hazırlanıyor.Adana Çiltar Masa Tenisi Spor Kulübü'nde yetişen Görkem, Katar'da şubat ayında düzenlenen WTT Gençler Contender Doha organizasyonunda 15 yaş altı çiftlerde Kenan Kahraman ile birinci oldu.15 Yaş Altı Erkek Milli Masa Tenisi Takımı ile temmuzda Çekya'da organize edilen Avrupa Gençler Şampiyonası'na katılan sporcu, bireysel ve takım müsabakalarında gümüş, çiftlerde ise bronz madalyanın sahibi oldu.Görkem, aynı ay Kuzey Makedonya'da yapılan 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde de tek erkeklerde bronz madalya kazandı.Aldığı madalyalarla moral bulan Adana Çiltar Masa Tenisi Spor Kulübü sporcusu Görkem, 23-30 Kasım'da Romanya'da gerçekleştirilecek ITTF Dünya Gençler Şampiyonası'na odaklandı.Hazırlıklarını kendisini 5 yaşında masa tenisiyle tanıştıran antrenör babası Gökmen Öçal ile sürdüren milli sporcu, şampiyonadan bireysel ve takım müsabakalarında ilk sırayı alarak dönmek istiyor.Avrupa Gençler Şampiyonası'ndan mutlu döndüğünü dile getiren Görkem, şöyle konuştu:"Avrupa Şampiyonası'nda madalya almak gerçekten çok iyi hissettirdi. Takım olarak çok iyi hazırlanmamızdan dolayı bu başarı geldi. Takım arkadaşlarımla çok iyi performans sergiledik. Bu madalyayı kazanmak için çok konsantreydim ve elimden gelen ne varsa yapmaya çalıştım. Kendimle gurur duyuyorum."Görkem, Romanya'dan başarıyla döneceklerine inandığını ifade ederek, "Romanya'da yapılacak DünyaŞampiyonası'nda Türkiye'mi en iyi şekilde temsil etmeyi ve madalya kazanmayı hedefliyorum." dedi.Turnuvalara iyi hazırlandığını belirten genç sporcu, "Spora yeni başlayanlara her zaman çok çalışmalarını ve hiçbir zaman pes etmemelerini öneriyorum çünkü ben buraya gelene kadar pes etmedim. Çok çalışmaya devam ettim ve bunlar sayesinde güzel dereceler kazandım." diye konuştu.Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Yıldız Erkek Milli Takımlar Sorumlusu da olan antrenör Gökmen Öçal da oğlunun disiplinli bir sporcu olduğunu anlattı.Öçal, Görkem'in gelişiminde federasyon ve kulübünün önemli desteğinin olduğunu vurgulayarak, "Çalışmalarımızı sporcu ve antrenör ilişkisiyle yürütüyoruz. Bence başarılı olma sebeplerimizden bir tanesi de biz baba oğul kimliğimizi masa tenisi arenasına girdiğimiz zaman bırakmamız." ifadesini kullandı.ITTF Dünya Gençler Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürdüklerini söyleyen Öçal, milli sporcunun turnuvada madalya kazanacağını kaydetti.