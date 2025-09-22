22 Eylül
Galatasaray-Konyaspor
3-1
22 Eylül
SSC Napoli-Pisa
3-2
22 Eylül
Marsilya-PSG
1-0
22 Eylül
Sporting CP-Moreirense
0-070'
22 Eylül
PFC Sochi-CSKA Moskova
1-3
22 Eylül
Millwall-Watford
1-089'

Napoli evinde hata yapmadı!

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Napoli, evinde Pisa'yı 3-2 yendi ve liderliğini sürdürdü.

22 Eylül 2025 23:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Napoli evinde hata yapmadı!
İtalya Serie A'nın 4. hafta karşılaşmasında Napoli, sahasında ligin yeni ekibi Pisa'yı ağırladı.

Stadio Diego Armando Maradona'da oynanan karşılaşmayı Napoli 3-2 kazandı.

Mavi-beyazlılar, ilk yarıyı Billy Gilmour'un 39. dakikada attığı golle önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Pisa, 60. dakikada Mbala N'Zola'nın penaltıdan kaydettiği golle eşitliği yakaladı. Beraberlik golünü kalesinde gören Napoli, hızlı bir reaksiyon göstererek 73. dakikada Leonardo Spinazzola ve 82. dakikada Lorenzo Lucca'nın golleriyle üstünlüğü ele geçirdi. Deplasman ekibinde Lorran'ın 90. dakikada attığı gol mağlubiyeti önlemeye yetmedi ve Napoli sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte 12 puana yükselen Napoli, 4. haftayı lider olarak tamamladı. Pisa ise 1 puanla küme düşme hattında yer aldı.

Ev sahibi ekibi gelecek hafta Milan'a konuk olurken, Pisa evinde Fiorentina'yı ağırlayacak.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
