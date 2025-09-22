22 Eylül
TFF'den Ferhat Gündoğdu açıklaması!

TFF, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu için çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı ve Gündoğdu'nun görevinin başında olduğunu açıkladı.

22 Eylül 2025 17:45
Haber: Sporx.com
TFF'den Ferhat Gündoğdu açıklaması!
Türkiye Futbol Federasyonu, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile ilgili bir açıklama yaptı.

TFF, Ferhat Gündoğdu için çıkan istifa haberlerini yalanladı ve Gündoğdu'nun görevinin başında olduğunu açıkladı.

İşte TFF'nin açıklaması:

"Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu'ya ilişkin bugün medyaya yansıyan spekülatif haberler hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur. Sayın Gündoğdu görevinin başındadır ve çalışmalarına devam etmektedir.

Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatır, kamuoyuna saygıyla duyururuz."

