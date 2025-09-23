Konyaspor istediği sonuçları alamadı!

Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçında Galatasaray'a deplasmanda 3-1 mağlup olan TÜMOSAN Konyaspor, ligde çıktığı son 3 maçı kazanamadı.
Sezona Eyüpspor ve Gaziantep FK'yi yenerek başlayan bir maçı eksik Konya temsilcisi, sonrasında Göztepe ile berabere kalıp Corendon Alanyaspor ve Galatasaray'a yenildi.
Yeşil-beyazlılar, Süper Lig'in ilk iki haftasında Gaziantep FK ve Eyüspor'u mağlup etmişti.
