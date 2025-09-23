22 Eylül
Galatasaray-Konyaspor
3-1
22 Eylül
SSC Napoli-Pisa
3-2
22 Eylül
Marsilya-PSG
1-0
22 Eylül
Sporting CP-Moreirense
3-0
22 Eylül
PFC Sochi-CSKA Moskova
1-3
22 Eylül
Millwall-Watford
1-0

Konyaspor istediği sonuçları alamadı!

Trendyol Süper Lig'de sezona ilk iki maçını kazanarak başlayan Konyaspor, son 3 maçında galibiyet elde edemedi.

calendar 23 Eylül 2025 01:03 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2025 01:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Konyaspor istediği sonuçları alamadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçında Galatasaray'a deplasmanda 3-1 mağlup olan TÜMOSAN Konyaspor, ligde çıktığı son 3 maçı kazanamadı.

Sezona Eyüpspor ve Gaziantep FK'yi yenerek başlayan bir maçı eksik Konya temsilcisi, sonrasında Göztepe ile berabere kalıp Corendon Alanyaspor ve Galatasaray'a yenildi.

Yeşil-beyazlılar, Süper Lig'in ilk iki haftasında Gaziantep FK ve Eyüspor'u mağlup etmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.