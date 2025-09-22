Marotta: 'Inter ve Milan geri kalıyor, yeni stadyum şart'

Inter Başkanı Beppe Marotta, İtalya'nın en büyük futbol şehirlerinden biri olan Milano'nun Avrupa futbol sahnesinde geri kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Rai Radio 1'de Radio Anch'io Sport programına konuk olan Marotta, San Siro'nun geleceği, yeni stadyum planları ve İtalyan futbolunun rekabet gücüne dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"MILANO FİNALE EV SAHİPLİĞİ YAPAMIYOR"

Milano'nun turizm, ekonomi ve spor açısından Avrupa'nın en çekici şehirlerinden biri olduğunu belirten Marotta, buna rağmen futbol anlamında şehirde ciddi bir gerileme yaşandığını vurguladı:

"Milano, artık Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapamıyor. 2032 Avrupa Şampiyonası için aday şehirler arasında da yok. Bu, tamamen siyasallaşmış bir tartışmanın sonucu" dedi. Mevcut siyasi aktörlerin 30 yıl öncesinden kaldığını, yenilikten uzak olduklarını ifade eden Marotta, San Siro'nun tarihi değerine saygı duyulması gerektiğini ancak artık ileriye bakmanın zamanının geldiğini söyledi:

"San Siro, büyük duygulara ev sahipliği yaptı. Ama artık eski, bakıma muhtaç bir yapı. Wembley bile yıkılıp yeniden yapıldı, Milano'da da aynı ihtiyaç var."

"YENİ STADYUM İÇİN KARARLIYIZ"

Marotta, Inter ve Milan'ın ortaklaşa yeni bir stadyum yapmak istediğini ve bunu San Siro çevresinde gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti:

"Bu tamamen özel bir yatırım olacak. Kamu kaynağı kullanılmayacak, bir kuruş bile harcanmayacak. Yeni stat; istihdam, turizm ve altyapı açısından şehre büyük katkı sağlar."

"EKONOMİK UÇURUM KAPANMALI"

İtalyan kulüplerinin Avrupa'da ekonomik olarak geride kaldığına da dikkat çeken Marotta, stadyum gelirlerinde büyük farklar olduğunu söyledi:

"Milan ve Inter en fazla 80 milyon Euro civarında gelir elde ediyor. Oysa Avrupa'daki kulüplerin bazıları 300 milyon Euro kazanıyor. Bu büyük bir fark yaratıyor."

Avrupa'da son 10 yılda 153 yeni stadyum inşa edilirken, İtalya'da sadece 3 tanesinin yenilendiğine dikkat çeken Marotta, yeni stat ihtiyacının "çok acil" olduğunu yineledi.

"GEREKİRSE MILANO DIŞI DÜŞÜNÜLÜR"

Yeni stadyumun Milano içinde yapılmasının öncelik olduğunu ifade eden Marotta, bürokratik ve siyasi engeller devam ederse şehrin dışına çıkabileceklerini de belirtti:

"Milan ve Inter bu şehrin kulüpleri. Ama engellenirsek, Milano dışında uygun yerler bakarız."

"TARAFTAR İÇİN UYGUN FİYAT POLİTİKASI OLACAK"

Yeni stadyumun yaklaşık 71.500 kişilik kapasiteye sahip olması planlanıyor. Marotta, Avrupa ortalamasına uygun olan bu kapasitenin, her kesimden taraftarın maçlara erişimini sağlayacak fiyat politikalarıyla destekleneceğini söyledi:

"Taraftar bizim için çok önemli. Uygun fiyatlar korunacak ama modern yapılar da eklenecek: Sky box'lar, ticari alanlar vs."