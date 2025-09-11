KYK yurt nakil başvurusu ne zaman, nakil işlemleri nasıl yapılır öğrencilerin gündeminde. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen nakil sürecinde öğrenciler okullarına daha yakın olan yurtlar için tekrar başvuruda bulunabilecekler.

2025-2026 akademik yılı için KYK yurt başvurularının sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin odağı, yurt nakil başvurularına kaydı. Öğrenciler, eğitim gördükleri üniversitelere daha yakın veya ihtiyaçlarına uygun KYK yurtlarına geçiş yapmak için nakil tarihlerini merak ediyor.

KYK yurt nakil başvuruları, başvuru sonuçlarının ilan edilmesinin hemen ardından e-Devlet üzerinden alınmaya başlıyor. Başvuruların işleme alınma süresi her öğrencinin talebine göre farklılık gösterebiliyor. Nakil talebini erken yapan öğrenciler, istedikleri yurda geçiş yapma şansını artırıyor.

KYK yurt değişikliği için artık yazılı dilekçe gerekmiyor. Nakil işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirilebiliyor.

Öğrenciler e-Devlet portalına giriş yaparak, tercih ettikleri yurda nakil talebinde bulunabiliyor. Nakil işleminin kabul edilebilmesi için, öğrencinin yerleşmek istediği yurtta boş kontenjanın bulunması gerekiyor.