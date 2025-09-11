Haber Tarihi: 11 Eylül 2025 11:54 - Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2025 11:54

KYK yurt nakil başvurusu ne zaman, nakil işlemleri nasıl yapılır?

KYK yurt nakil başvurusu ne zaman, nakil işlemleri nasıl yapılır merak ediliyor. Yurt başvurularının sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, öğrencilerin okullarına daha yakın veya ihtiyaçlarına uygun KYK yurtlarına geçiş yapabilmesini sağlayan nakil işlemlerine çevrildi.

KYK yurt nakil başvurusu ne zaman, nakil işlemleri nasıl yapılır?
Abone Ol
KYK yurt nakil başvurusu ne zaman, nakil işlemleri nasıl yapılır öğrencilerin gündeminde. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen nakil sürecinde öğrenciler okullarına daha yakın olan yurtlar için tekrar başvuruda bulunabilecekler.

KYK YURT NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025-2026 akademik yılı için KYK yurt başvurularının sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin odağı, yurt nakil başvurularına kaydı. Öğrenciler, eğitim gördükleri üniversitelere daha yakın veya ihtiyaçlarına uygun KYK yurtlarına geçiş yapmak için nakil tarihlerini merak ediyor.

KYK yurt nakil başvuruları, başvuru sonuçlarının ilan edilmesinin hemen ardından e-Devlet üzerinden alınmaya başlıyor. Başvuruların işleme alınma süresi her öğrencinin talebine göre farklılık gösterebiliyor. Nakil talebini erken yapan öğrenciler, istedikleri yurda geçiş yapma şansını artırıyor.

KYK NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

KYK yurt değişikliği için artık yazılı dilekçe gerekmiyor. Nakil işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirilebiliyor.

Öğrenciler e-Devlet portalına giriş yaparak, tercih ettikleri yurda nakil talebinde bulunabiliyor. Nakil işleminin kabul edilebilmesi için, öğrencinin yerleşmek istediği yurtta boş kontenjanın bulunması gerekiyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Hugo Almeida: 'Hatayspor'da amacım bu' Spor Toto 1. Lig Hugo Almeida: "Hatayspor'da amacım bu"
KYK yurt nakil başvurusu ne zaman, nakil işlemleri nasıl yapılır? Gündem KYK yurt nakil başvurusu ne zaman, nakil işlemleri nasıl yapılır?
Mert Hakan Yandaş: 'Benim sakatlığımdan dönen 1-2 futbolcu var' Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş: "Benim sakatlığımdan dönen 1-2 futbolcu var"
Iğdır'da Hikmet Karaman ile anlaşma! Spor Toto 1. Lig Iğdır'da Hikmet Karaman ile anlaşma!
Fenerbahçe'de çifte ayrılık Fenerbahçe Fenerbahçe'de çifte ayrılık
Mario Stroeykens için Galatasaray ihtimali! Galatasaray Mario Stroeykens için Galatasaray ihtimali!
Dünya Güreş Şampiyonası ne zaman? 30 milli sporcu mindere çıkacak Gündem Dünya Güreş Şampiyonası ne zaman? 30 milli sporcu mindere çıkacak
Beşiktaş, Timo Werner'i gündemine aldı Beşiktaş Beşiktaş, Timo Werner'i gündemine aldı
Transfer dönemi sona eriyor! Fenerbahçe Transfer dönemi sona eriyor!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Marco Asensio için Bayern Münih gerçeği!
2
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a ret
3
Emiliano Martinez için Galatasaray gerçeği!
4
Andre Onana, Trabzonspor için geliyor!
5
Galatasaray'da transfer için karar!
6
Eyüp Aydın, Samsunspor'a gidiyor!
7
Galatasaray'da yeni transferler için karar!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.