Le Classique'de gülen taraf Marsilya!

Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Olimpik Marsilya, evinde Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup etti.

calendar 22 Eylül 2025 22:55 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2025 23:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fransa Ligue 1'in 5. hafta karşılaşmasında Paris Saint-Germain, deplasmanda Olimpik Marsilya'ya konuk oldu.

Stade Velodrome'de oynanan Le Classique derbisinde gülen taraf 1-0'lık sonuçla Marsilya oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısını Mavi-beyazlılar, Nayef Aguerd'in 5. dakikada attığı gol ile üstün tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol çıkmayınca Marsilya, evinde 3 puana uzanan taraf oldu.

Marsilya, 14 yıl sonra Velodrome'de Paris Saint-Germain'i mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Marsilya puanını 9'a yükseltirken, PSG ise 12 puanda kaldı.

Mavi-beyazlılar, gelecek hafta RC Strasbourg'a konuk olacak. Paris Saint-Germain evinde Auxerre ile karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
