Le Classique'de gülen taraf Marsilya!

Fransa Ligue 1'in 5. hafta karşılaşmasında Paris Saint-Germain, deplasmanda Olimpik Marsilya'ya konuk oldu.



Stade Velodrome'de oynanan Le Classique derbisinde gülen taraf 1-0'lık sonuçla Marsilya oldu.



Karşılaşmanın ilk yarısını Mavi-beyazlılar, Nayef Aguerd'in 5. dakikada attığı gol ile üstün tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol çıkmayınca Marsilya, evinde 3 puana uzanan taraf oldu.



Marsilya, 14 yıl sonra Velodrome'de Paris Saint-Germain'i mağlup etti.



Bu sonuçla birlikte Marsilya puanını 9'a yükseltirken, PSG ise 12 puanda kaldı.



Mavi-beyazlılar, gelecek hafta RC Strasbourg'a konuk olacak. Paris Saint-Germain evinde Auxerre ile karşılaşacak.



