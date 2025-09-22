22 Eylül
Icardi, gollerine devam ediyor!

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, bu sezon 4 gole ulaştı.

Galatasaray'da uzun süre sonra sahalara geri dönen Mauro Icardi, gollerine devam ediyor.

Arjantinli yıldız, Konyaspor karşısında ilk yarının uzatma dakikalarında takımının ikinci golünü attı.

Mauro Icardi, bu golüyle birlikte bu sezon dördüncü kez gol sevinci yaşadı.

Icardi, daha önce; Fatih Karagümrük, Rizespor ve Eyüpspor maçlarında da ağları havalandırmıştı.

Golcü yıldız, Süper Lig'de 181 dakikada 4 kez ağları havalandırmayı başardı ve dikkat çeken bir istatistik ortaya koydu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
