West Ham'da gündem Nuno Espirito Santo

İngiltere Premier Lig'de 5. haftanın sonunda 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile 19. sırada bulunan West Ham'da teknik direktör Graham Potter yerine yeni bir isim gündeme geldi.



Sky Sports'un haberine göre, Londra temsilcisinin, 50 yaşındaki teknik direktör ile yollarını ayırması durumunda Nuno Espirito Santo'yu göreve getirmesi bekleniyor.



Graham Potter, geçtiğimiz sezonun ocak ayında Julen Lopetegui yerine göreve başlamıştı.