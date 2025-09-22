22 Eylül
Galatasaray-Konyaspor
20:00
22 Eylül
SSC Napoli-Pisa
21:45
22 Eylül
Marsilya-PSG
21:00
22 Eylül
Sporting CP-Moreirense
22:15
22 Eylül
PFC Sochi-CSKA Moskova
19:00
22 Eylül
Millwall-Watford
22:00

Barcelona'dan Julian Alvarez'e yakın takip!

Barcelona, gelecek sezon için Robert Lewandowski'nin yerine Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez'i kadrosuna katmayı düşünüyor.

calendar 22 Eylül 2025 17:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona'dan Julian Alvarez'e yakın takip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Barcelona, hücum hattına takviye yapmayı hedefliyor.

The Athletic'te yer alan habere göre; Barcelona, Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez ile ilgileniyor.

LEWANDOWSKI YERİNE

Katalan ekibi, Robert Lewandowski'nin ilerleyen yaşını göz önüne alarak Arjantinli yıldızı gelecek sezon kadrosuna katmak istiyor.

LAPORTA, ALVAREZ'E HAYRAN

Haberde Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın da yıldız golcüye hayran olduğu kaydedildi. 25 yaşındaki yıldız, bu sezon 8 maçta 1 gol ve 2 asist kaydetti.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.