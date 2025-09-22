NBA'in emekli forvetlerinden Robert Horry, Los Angeles Lakers'ın Austin Reaves konusunda geleceği dikkatle değerlendirmesi gerektiğini söyledi."Big Shot Bob" programında konuşan yedi şampiyonluk yüzüklü Horry, Reaves'in serbest oyuncu olduğunda takas edilmesinin mantıklı olacağını belirtti:Horry, Reaves'i çok beğendiğini ancak kadro kurulumunda çeşitliliğin önemine dikkat çekti:27 yaşındaki Reaves, NBA'in en uygun maliyetli kontratlarından birine sahip. 2023'te dört yıl, 53.8 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Ancak 2026-27 sezonunun ardından oyuncu opsiyonunu reddederek sınırsız serbest oyuncu pazarına çıkması bekleniyor.Clutch Points'ten Anthony Irwin, San Antonio Spurs dahil birçok takımın Reaves'in durumunu şimdiden takip ettiğini bildirdi. 2026 yazında maaş boşluğu olan takımlar, Reaves'i ligin en değerli dış oyun kurucularından biri olarak görüyor.Draft edilmeden lige giren Reaves, her sezon gelişim gösterdi. Geçtiğimiz sezon kariyer rekoru kırarak 20.2 sayı, 5.8 asist, 4.5 ribaund ortalamaları yakaladı. %45.9 saha içi ve %37.7 üçlük isabet oranıyla etkili bir performans sergiledi.Playoff tecrübesi de bulunan Reaves, üç farklı playoff serisinde 16.7 sayı, 4.5 ribaund, 4.2 asist ortalamaları ile oynadı.Lakers'ın zorluğu, Reaves'in potansiyel maksimum kontratını mevcut yıldız kadrosuyla dengelemek. Luka Doncic ve LeBron James'in zaten yüksek maaşları nedeniyle, Reaves'in yeni anlaşması takımı lüks vergisi sınırının daha da üzerine çıkarabilir.Victor Wembanyama'nın gelişimini hızlandırmak isteyen Spurs, Reaves için en mantıklı aday olarak görülüyor. Ayrıca 2026'da maaş esnekliğine sahip diğer takımların da yarışa katılması bekleniyor.