Ali Koç ve ekibinden seçime itiraz yok!

Fenerbahçe'de başkanlık yarışında Sadettin Saran'a kaybeden Ali Koç, seçim sonuçlarına itirazda bulunmadı.
Ali Koç ve yönetim kurulu, seçim sonuçlarına itiraz süresi olan 17.00'ye (Pazartesi) kadar herhangi bir başvuru yapmadı.
Böylece Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin resmen yeni başkanı oldu.
Fenerbahçe'de yapılan seçimde Ali Koç 12068, Sadettin Saran ise 12325 oy almıştı.
