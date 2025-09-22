22 Eylül
Galatasaray-Konyaspor
20:00
22 Eylül
SSC Napoli-Pisa
21:45
22 Eylül
Marsilya-PSG
21:00
22 Eylül
Sporting CP-Moreirense
22:15
22 Eylül
PFC Sochi-CSKA Moskova
19:00
22 Eylül
Millwall-Watford
22:00

Ali Koç ve ekibinden seçime itiraz yok!

Ali Koç ve yönetim kurulu, seçim sonuçlarına itiraz süresi olan 17.00'ye kadar herhangi bir başvuru yapmadı. Böylece Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin resmen yeni başkanı oldu.

22 Eylül 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de başkanlık yarışında Sadettin Saran'a kaybeden Ali Koç, seçim sonuçlarına itirazda bulunmadı.

Ali Koç ve yönetim kurulu, seçim sonuçlarına itiraz süresi olan 17.00'ye (Pazartesi) kadar herhangi bir başvuru yapmadı.

Böylece Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin resmen yeni başkanı oldu.

Fenerbahçe'de yapılan seçimde Ali Koç 12068, Sadettin Saran ise 12325 oy almıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
