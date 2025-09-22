22 Eylül
Galatasaray'a ABD'li pivot: Freddie Gillespie

Galatasaray MCT Technic Basketbol Takımı, Freddie Gillespie'yi kadrosuna kattı.

calendar 22 Eylül 2025 21:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'a ABD'li pivot: Freddie Gillespie
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, ABD'li pivot Freddie Gillespie'yi transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 28 yaşındaki Gillespie, 2025-2026 sezonunda Galatasaray'da görev yapacak.

Tecrübeli pivot, NBA'de Toronto Raptors ve Orlando Magic deneyimlerinin yanı sıra Almanya'da Bayern Münih, Sırbistan'da Kızılyıldız, Yeni Zelanda'da New Zealand Breakers ve İtalya'da Olimpia Milano formalarını giydi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
