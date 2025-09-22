22 Eylül
Galatasaray-Konyaspor
20:00
22 Eylül
SSC Napoli-Pisa
21:45
22 Eylül
Marsilya-PSG
21:00
22 Eylül
Sporting CP-Moreirense
22:15
22 Eylül
PFC Sochi-CSKA Moskova
19:00
22 Eylül
Millwall-Watford
22:00

Diego Carlos'tan Como'da göz dolduran başlangıç

Fenerbahçe'den Como'ya kiralanan Diego Carlos, Fiorentina karşısında ilk maçına çıktı ve 90 dakikalık başarılı performansıyla dikkat çekti.

calendar 22 Eylül 2025 15:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Diego Carlos'tan Como'da göz dolduran başlangıç
Fenerbahçe'nin sezon başında Serie A ekiplerinden Como'ya kiraladığı Brezilyalı stoper Diego Carlos, yeni takımındaki ilk maçına çıktı ve performansıyla alkış topladı.
 
İtalyan temsilcisi, ligin güçlü ekiplerinden Fiorentina ile deplasmanda karşı karşıya gelirken, mücadeleyi 2-1 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Diego Carlos ise maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı.
 
SAHANIN EN İYİLERİNDENDİ
 
Tecrübeli savunmacı, sadece görevini yerine getirmekle kalmadı, aynı zamanda istatistikleriyle de maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu. 7.3 maç reytingiyle sahanın en iyi futbolcuları arasında yer aldı.
 
İşte Diego Carlos'un öne çıkan istatistikleri:
 
Topla buluşma: 41
 
Pas: 24/29
 
Uzun pas: 3/5
 
İkili mücadele: 4/5
 
Hava topu: 1/1
 
Uzaklaştırma: 6
 
Pas arası: 1
 
Top kapma: 1
 
Fenerbahçe cephesi oyuncusunun gelişimini yakından takip ediyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
