Real Madrid'de Lunin beklemede: Galatasaray ve Fenerbahçe istemişti

LaLiga'da Xabi Alonso yönetiminde sezona fırtına gibi başlayan Real Madrid, ilk 5 haftayı galibiyetle geçerken kadroda bazı isimler henüz süre alamadı.

Bu oyuncular arasında yer alan Andriy Lunin, sakat olmayan tek isim olmasına rağmen şu ana kadar forma şansı bulamadı.

G.SARAY VE F.BAHÇE TALİP OLDU

Ukraynalı kaleci, Thibaut Courtois'nın arkasında yedek beklemeye devam ederken, yaz transfer döneminde birçok kulübün radarındaydı.

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Galatasaray ve Fenerbahçe, Lunin'i transfer etmek isteyen kulüpler arasında yer aldı. Ayrıca eski takımı Real Oviedo da 26 yaşındaki kaleciyi yeniden kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu.

Ancak Lunin, tüm tekliflere rağmen Real Madrid'de kalmayı tercih etti. Haberde, Courtois'nın formda ve sağlıklı olması nedeniyle ilk tercih olduğunu bilen Lunin'in, sezon içinde doğabilecek fırsatları değerlendirmek istediği belirtildi.

LUNIN'İN KARİYERİNDEN NOTLAR

Ukrayna'da Metalist, Dnipro ve Zorya Luhansk formaları giyen Andriy Lunin, 2018 yılında 8.5 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olmuştu. İspanyol devinde A takım şansı bulmakta zorlanan Lunin, bu süreçte Leganes, Real Valladolid ve Real Oviedo'da kiralık olarak forma giydi.

Kariyerinde toplam 152 maça çıkan Lunin, 178 gol yerken, 51 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı. Şu anda yedek kulübesinde bekleyen başarılı eldivenin geleceği, sezon içindeki gelişmelere bağlı olacak.