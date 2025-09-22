22 Eylül
Galatasaray-Konyaspor
20:00
22 Eylül
SSC Napoli-Pisa
21:45
22 Eylül
Marsilya-PSG
21:00
22 Eylül
Sporting CP-Moreirense
22:15
22 Eylül
PFC Sochi-CSKA Moskova
19:00
22 Eylül
Millwall-Watford
22:00

Real Madrid'de Lunin beklemede: Galatasaray ve Fenerbahçe istemişti

Real Madrid'de bu sezon henüz forma şansı bulamayan Andriy Lunin'e yaz transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe talip oldu.

calendar 22 Eylül 2025 12:58 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2025 13:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'de Lunin beklemede: Galatasaray ve Fenerbahçe istemişti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



LaLiga'da Xabi Alonso yönetiminde sezona fırtına gibi başlayan Real Madrid, ilk 5 haftayı galibiyetle geçerken kadroda bazı isimler henüz süre alamadı.
 
Bu oyuncular arasında yer alan Andriy Lunin, sakat olmayan tek isim olmasına rağmen şu ana kadar forma şansı bulamadı.
 
G.SARAY VE F.BAHÇE TALİP OLDU
 
Ukraynalı kaleci, Thibaut Courtois'nın arkasında yedek beklemeye devam ederken, yaz transfer döneminde birçok kulübün radarındaydı.
 
İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Galatasaray ve Fenerbahçe, Lunin'i transfer etmek isteyen kulüpler arasında yer aldı. Ayrıca eski takımı Real Oviedo da 26 yaşındaki kaleciyi yeniden kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu.
 
Ancak Lunin, tüm tekliflere rağmen Real Madrid'de kalmayı tercih etti. Haberde, Courtois'nın formda ve sağlıklı olması nedeniyle ilk tercih olduğunu bilen Lunin'in, sezon içinde doğabilecek fırsatları değerlendirmek istediği belirtildi.
 
LUNIN'İN KARİYERİNDEN NOTLAR
 
Ukrayna'da Metalist, Dnipro ve Zorya Luhansk formaları giyen Andriy Lunin, 2018 yılında 8.5 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olmuştu. İspanyol devinde A takım şansı bulmakta zorlanan Lunin, bu süreçte Leganes, Real Valladolid ve Real Oviedo'da kiralık olarak forma giydi.
 
Kariyerinde toplam 152 maça çıkan Lunin, 178 gol yerken, 51 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı. Şu anda yedek kulübesinde bekleyen başarılı eldivenin geleceği, sezon içindeki gelişmelere bağlı olacak.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.