Dünya üçüncüsü sporcu paraşütle tesislere inip, kupayı başkana verdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 10-14 Eylül tarihlerinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Acro Kupası'nda dünya üçüncüsü olan milli sporcu Harun Karateke (22) Yassıtepe'den yamaç paraşütü ile havalanarak, Alanyaspor Tesisleri'ne iniş yaptı.Harun Karateke beraberinde getirdiği kupayı Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na takdim etti. Paraşütle iniş sırasında Harun Karateke'ye başka bir paraşütle kardeşi Faruk Karateke de eşlik etti. Harun Karateke,dedi.Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu,diye konuştu. Faruk Karateke de 9- 19 Ekim tarihleri arasında Alanya'da düzenlenecek olan 13'üncü FAI Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın davetiyesini takdim etti.Hasan Çavuşoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:9 Ekim'de Alanya'da başlayacak olan dünya şampiyonası ile ilgili de konuşan Çavuşoğlu,dedi.