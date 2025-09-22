22 Eylül
Simon Banza, Al Jazira'da!

Geçen sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Simon Banza, Al Jazira'ya transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Braga'da olan Simon Banza'nın yeni takımı belli oldu.

29 yaşındaki santrfor, 10 Milyon Euro karşılığında Al Jazira'ya imza attı. 

3 YILLIK SÖZLEŞME

Banza'nın, Al Jazira Club ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Simon Banza, Trabzonspor formasıyla geçen sezon çıktığı 37 karşılaşmada 22 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.