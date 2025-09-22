Simon Banza, Al Jazira'da!

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Braga'da olan Simon Banza'nın yeni takımı belli oldu.



29 yaşındaki santrfor, 10 Milyon Euro karşılığında Al Jazira'ya imza attı.



3 YILLIK SÖZLEŞME



Banza'nın, Al Jazira Club ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.



TRABZONSPOR PERFORMANSI



Simon Banza, Trabzonspor formasıyla geçen sezon çıktığı 37 karşılaşmada 22 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.



