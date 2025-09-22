22 Eylül
Galatasaray-Konyaspor
20:00
22 Eylül
SSC Napoli-Pisa
21:45
22 Eylül
Marsilya-PSG
21:00
22 Eylül
Sporting CP-Moreirense
22:15
22 Eylül
PFC Sochi-CSKA Moskova
19:00
22 Eylül
Millwall-Watford
22:00

Altınordu galibiyeti unuttu

Altınordu, Elazığspor'a 2-1 yenilerek 5. haftada da galibiyetle tanışamadı ve 18. sırada kaldı.

calendar 22 Eylül 2025 16:35
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Elazığspor'a 2-1 mağlup olan Altınordu, 5 haftanın geride kaldığı ligde galibiyet yüzü göremedi.

Çıktığı 5 müsabakada 3 yenilgi, 2 beraberlik alan İzmir ekibi, 2 puanla 18'inci sırada yer buldu. Elazığspor karşısında Burak Gültekin'in 34'üncü dakikada penaltıya neden olup kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan kırmızı-lacivertliler, 2-0 geriye düştükten sonra 1 gol bulmasına rağmen sahadan puan çıkaramadı.

Elazığspor randevusu öncesi oynadığı 3 maçta gol atma başarısı gösteremeyen Altınordu'da ikinci yarıda oyuna giren Keni Var Uzun, takımın gol orucunu bozdu.



Yeni transferlerden Serkan Dursun ilk 11'de yer alırken, Kerim Avcı sonradan oyuna girerek ligde ilk kez forma giydiler. Son transferlerden Berat Kalkan ise 90 dakikayı kulübede tamamladı.

İzmir temsilcisi bu hafta deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak.

