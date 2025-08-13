13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-029'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-044'
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-245'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-045'
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-045'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-030'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-383'

Milan, yeni transferi De Winter'i açıkladı

İtalyan ekiplerinden Milan, Koni De Winter'i 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 13 Ağustos 2025 18:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: acmilan.com
Milan, yeni transferi De Winter'i açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Transfer döneminde Luka Modric, Pervis Estupinian ve Ardon Jashari gibi isimlerine katan Milan, yeni bir transfere daha imza attı.

İtalyan devi, sosyal medya hesaplarından Genoa forması giyen Koni De Winter'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Milan, 23 yaşındaki oyuncu için Genoa'ya 20 milyon euro ödeme yapacak.

De Winter'in Milan ile olan sözleşmesi 5 yıl olarak açıklandı.

Belçikalı oyuncu, yeni sezonda 5 numaralı formayı terletecek.

PERFORMANSI

De Winter, geçtiğimiz sezonda 26 maça çıktı ve 3 gollük katkıda bulundu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.