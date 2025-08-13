Haber Tarihi: 13 Ağustos 2025 13:58 - Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2025 13:58

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 13 Ağustos 2025

Bugün (13 Ağustos) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 13 Ağustos maç takvimi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 13 Ağustos 2025
13 Ağustos Çarşamba bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 13 Ağustos Çarşamba günün maçları listesi...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

13 Ağustos Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 13 Ağustos maç takvimi

13 AĞUSTOS GÜNÜN MAÇLARI

UEFA Süper Kupa

22:00 PSG - Tottenham (TRT 1)

UEFA Konferans Ligi - 3. Eleme Turu

19:00 Başakşehir FK - Viking (TRT 1)
