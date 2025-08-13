Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 13 Ağustos 2025

13 Ağustos Çarşamba bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 13 Ağustos Çarşamba günün maçları listesi...



BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?



13 Ağustos Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 13 Ağustos maç takvimi



13 AĞUSTOS GÜNÜN MAÇLARI



UEFA Süper Kupa



22:00 PSG - Tottenham (TRT 1)



UEFA Konferans Ligi - 3. Eleme Turu



19:00 Başakşehir FK - Viking (TRT 1)

