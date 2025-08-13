13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-025'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-040'
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-241'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-041'
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-041'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-027'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-379'

Aziz Yıldırım'dan flaş Ali Koç açıklaması: "Her şeyi alkışlıyorlar"

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, katıldığı bir etkinlikte Ali Koç yönetimini eleştirirken yaklaşan seçim hakkında açıklama yaptı.

Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Aziz Yıldırım'dan flaş Ali Koç açıklaması: 'Her şeyi alkışlıyorlar'
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, katıldığı Vizyon 2035 toplantısında Fenerbahçe'nin seçim gündemine dair açıklamalarda bulundu.

"AKIL GENÇLERDE VAR"

Gençleri işaret eden Yıldırım, "Ali Koç, bu akşam başkanlığı bıraktı. Ne yapacaksınız? Cevabı bu salon verecek. Net konuşacağız. Biz varız! Fenerbahçe'de her şey var. Bir tek olmayan şey akıl. Akıl da gençlerde var." ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR GÖRDÜLER, DESTEK OLDULAR"

İnsanların döneminde kendisine destek çıktığını aktaran Yıldırım, "98 yılı Aziz Yıldırım Başkan. Kim tanıyordu? Geldim aday oldum seçildim. 20 sene görev yaptım. Tribünler Ali Şen diye bağırıyordu. 20 sene kimse bağırmadı. Neden? İnsanlar gördüler, destek oldular. Şimdi sizin içinizden de böyle biri çıkacak ben varım diyecek." dedi.

Sözlerine devam eden Yıldırım, "Başarı belki hemen gelmeyecek. Ama belki sonra umutlar yeşerecek. Seçimi kaybedeceğiz belki önemli değil. Bir geçiş dönemi olur. Sonra başka bir arkadaşı destekleyeceğiz, kazanacağız. Ama sizler sahip çıkmazsanız, bu olmaz." ifadelerini kullandı.

"BENİM DÖNEMİMDE ÖNEMLİ İSİMLER ÇIKTI"

Mevcut yönetimden önemli isimlerin çıkmadığının altını çizen Yıldırım, "Benim başkan olduğum dönemdeki yönetimden Nihat Özdemir, Ali Koç, Saadettin Saran, Hulusi Belgü gibi isimler çıktı. Bunu yaratmamız lazım. Bana bunu verin. Ben Fenerbahçe'ye sahip çıkmanızı bekliyorum" sözlerini kaydetti.

"HER ŞEYİ ALKIŞLIYORLAR"

Divan'da her şeyin alkışlanmasını eleştiren Yıldırım, "Geçen Divan'a gittim. Divan'da rezilliği gördüm, 2 kurabiye 1 çaya her şeyi alkışlıyorlar! Bankalar Birliği'ne olan borç ''80 milyon'' diyor, alkışlıyorlar! Burada borcu zaten söylemiyorlar, ben 25 milyar borç diyorum!" ifadelerini kullandı.

"ÇIKIN KONUŞUN!"

Son olarak Yıldırım sözlerini, "Fenerbahçe bu hale gelmiş. Bunu ayağa kaldıracak sizlersiniz. Bunun için gelip buraya oturuyorum. Çıkın konuşun! Sesinizi duysunlar..." ile noktaladı.
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
