Kayserispor'un gözü PAOK'un santrforunda!

Transfer tahtasını açması ile birlikte 8 futbolcunun transferini birden açıklayan Kayserispor, yeni bir transfere daha imza atmak istiyor.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kayserispor, Paok forması giyen Fedor Chalov'u kadrosuna katmak istiyor.



Edinilen bilgilere göre 27 yaşındaki santrforu kadrosuna katmak için Kayserispor kiralık teklifini Yunan kulübüne iletti.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezonda toplam 42 maça çıkan Rus oyuncu, 5 gol ve 7 asistlik katkıda bulundu.



