13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-029'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-044'
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-245'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-045'
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-045'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-030'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-383'

Kayserispor'un gözü PAOK'un santrforunda!

Transfer yasağının kalkması ile birlikte 8 ismi kadrosuna kattığını açıklayan Kayserispor, PAOK'un forveti Fedor Chalov'u kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

calendar 13 Ağustos 2025 18:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Kayserispor'un gözü PAOK'un santrforunda!
Transfer tahtasını açması ile birlikte 8 futbolcunun transferini birden açıklayan Kayserispor, yeni bir transfere daha imza atmak istiyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kayserispor, Paok forması giyen Fedor Chalov'u kadrosuna katmak istiyor.

Edinilen bilgilere göre 27 yaşındaki santrforu kadrosuna katmak için Kayserispor kiralık teklifini Yunan kulübüne iletti.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda toplam 42 maça çıkan Rus oyuncu, 5 gol ve 7 asistlik katkıda bulundu.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
