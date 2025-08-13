Köln resmen açıkladı: Rav van den Berg

Alman futbol tarihinin köklü kulüplerinden biri olan FC Köln, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.



Ren ekibi, transfer çalışmaları kapsamında savunmasına takviye gerçekleştirdi.



FC Köln, Middlesbrough forması giyen Rav van den Berg'i kadrosuna kattı. Alman kulübü, bu transfer için İngiliz ekibine 8 milyon Euro ödeme yapacak.



Transfer hakkında konuşan Berg, "Kariyerimdeki bir sonraki büyük adımı atacağım için çok mutluyum. Bu adımı tercih etmemde Thomas Kesslier'in büyük bir rolü oldu, bana en başından beri kulübün beni mutlaka istediği hissini verdi. Köln ailesinin bana çok uygun bir ortam olduğunu düşünüyorum. Bu kulağa belki biraz klişe gelebilir ama buna ihtiyacım var ve ilk kez Köln taraftarlarının önünde oynamak ve onlar için her şeyimi vermek için sabırsızlanıyorum." dedi.



Hollandalı oyuncu, Köln ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.



BEŞİKTAŞ İLE ANILMIŞTI



21 yaşındaki genç savunmacı, geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş ile anılmıştı.







