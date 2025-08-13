13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-029'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-044'
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-245'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-045'
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-045'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-030'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-383'

Köln resmen açıkladı: Rav van den Berg

FC Köln, Middlesbrough forması giyen Rav van den Berg'i 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

Haber: Sporx.com
Alman futbol tarihinin köklü kulüplerinden biri olan FC Köln, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Ren ekibi, transfer çalışmaları kapsamında savunmasına takviye gerçekleştirdi.

FC Köln, Middlesbrough forması giyen Rav van den Berg'i kadrosuna kattı. Alman kulübü, bu transfer için İngiliz ekibine 8 milyon Euro ödeme yapacak.

Transfer hakkında konuşan Berg, "Kariyerimdeki bir sonraki büyük adımı atacağım için çok mutluyum. Bu adımı tercih etmemde Thomas Kesslier'in büyük bir rolü oldu, bana en başından beri kulübün beni mutlaka istediği hissini verdi. Köln ailesinin bana çok uygun bir ortam olduğunu düşünüyorum. Bu kulağa belki biraz klişe gelebilir ama buna ihtiyacım var ve ilk kez Köln taraftarlarının önünde oynamak ve onlar için her şeyimi vermek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Hollandalı oyuncu, Köln ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.

BEŞİKTAŞ İLE ANILMIŞTI

21 yaşındaki genç savunmacı, geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş ile anılmıştı.

 

