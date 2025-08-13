Premier Lig'den Beşiktaş'a sol kanat

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kanat transferinde gözünü İngiltere'ye çevirdi.
Kadrosunu David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi ile güçlendiren siyah-beyazlılar, sıradaki transfer bölgesi olarak hedefi sol kanat mevkisinde belirlemişti ve bu kapsamda Nottingham Forest oyuncusu Callum Hudson-Odoi'yi gündemine aldı.
Sacha Tavolieri'nin haberine göre Serdal Adalı yönetimi, kısa süre içerisinde sol kanat transferini bitirmek istiyor ve İngiliz oyuncu bu kapsamda liste başı isimlerden.
24 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda ilerleyen günlerde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.
ESKİ TAKIMLARI
Hudson-Odoi, daha öncesinde Chelsea, Leverkusen ve son olarak da Nottighamn Forest'ın formasını terletti
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda 36 maça çıkan Hudson-Odoi, 5 gol ve 3 asistlik katkıda bulundu.
