13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-029'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-044'
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-245'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-045'
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-045'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-030'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-383'

Premier Lig'den Beşiktaş'a sol kanat

Beşiktaş, Nottingham Forest'tan Callum Hudson-Odoi'yi öncelikli transfer hedefi olarak belirledi.

Premier Lig'den Beşiktaş'a sol kanat
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kanat transferinde gözünü İngiltere'ye çevirdi.

Kadrosunu David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi ile güçlendiren siyah-beyazlılar, sıradaki transfer bölgesi olarak hedefi sol kanat mevkisinde belirlemişti ve bu kapsamda Nottingham Forest oyuncusu Callum Hudson-Odoi'yi gündemine aldı.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre Serdal Adalı yönetimi, kısa süre içerisinde sol kanat transferini bitirmek istiyor ve İngiliz oyuncu bu kapsamda liste başı isimlerden.


24 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda ilerleyen günlerde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

ESKİ TAKIMLARI

Hudson-Odoi, daha öncesinde Chelsea, Leverkusen ve son olarak da Nottighamn Forest'ın formasını terletti

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda 36 maça çıkan Hudson-Odoi, 5 gol ve 3 asistlik katkıda bulundu.

