Chicago Bulls'dan ayrılması beklenen genç guard Josh Giddey için yeni bir takım iddiası ortaya atıldı.Ligdeki kaynaklara göre, Sacramento Kings'in Avustralyalı oyuncu ile ilgilenen ekipler arasında olabileceği konuşuluyor.Sactown Sports 1140'a konuşan muhabir Allen Stiles, resmi bir gelişme olmasa da kulislerde Kings'in adı geçtiğini belirtti:Sacramento, hâlihazırda üç yıllık kontratı bulunan Dennis Schroder'a sahip olsa da Stiles, takımın yaz dönemindeki yaklaşımının alternatiflere açık olduklarını gösterdiğini vurguladı.Geçtiğimiz sezonun bitiminden bu yana kadro yapılanmasına hız veren Kings, başantrenörlük görevine Doug Christie'yi getirdi. Ayrıca hem takaslar hem de serbest oyuncu hamleleriyle kadrosunu yeniden şekillendirdi.Takıma katılan yeni isimler arasında şutör guard Nique Clifford ve Fransız pivot Maxime Raynaud bulunuyor. Bu genç yetenekler, DeMar DeRozan, Zach LaVine ve Domantas Sabonis gibi tecrübeli yıldızların yanına eklenerek Kings'in rotasyonunu güçlendirdi.