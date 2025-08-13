13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-029'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-044'
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-245'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-045'
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-045'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-030'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-383'

Josh Giddey için Sacramento Kings iddiası

Chicago Bulls'dan ayrılması beklenen genç guard Josh Giddey için yeni bir takım iddiası ortaya atıldı.

Josh Giddey için Sacramento Kings iddiası
Chicago Bulls'dan ayrılması beklenen genç guard Josh Giddey için yeni bir takım iddiası ortaya atıldı.

Ligdeki kaynaklara göre, Sacramento Kings'in Avustralyalı oyuncu ile ilgilenen ekipler arasında olabileceği konuşuluyor.

Sactown Sports 1140'a konuşan muhabir Allen Stiles, resmi bir gelişme olmasa da kulislerde Kings'in adı geçtiğini belirtti:
"Duyduklarım ve bu konularda bilgili olanların söylediklerine göre, Kings'in bu takımlar arasında yer almasına kimse şaşırmaz."


Sacramento, hâlihazırda üç yıllık kontratı bulunan Dennis Schroder'a sahip olsa da Stiles, takımın yaz dönemindeki yaklaşımının alternatiflere açık olduklarını gösterdiğini vurguladı.

Geçtiğimiz sezonun bitiminden bu yana kadro yapılanmasına hız veren Kings, başantrenörlük görevine Doug Christie'yi getirdi. Ayrıca hem takaslar hem de serbest oyuncu hamleleriyle kadrosunu yeniden şekillendirdi.

Takıma katılan yeni isimler arasında şutör guard Nique Clifford ve Fransız pivot Maxime Raynaud bulunuyor. Bu genç yetenekler, DeMar DeRozan, Zach LaVine ve Domantas Sabonis gibi tecrübeli yıldızların yanına eklenerek Kings'in rotasyonunu güçlendirdi.

